Сеул, , 09:41 — REGNUM 8 апреля состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и министра обороны Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В ходе встречи южнокорейский лидер назвал совместный проект по разработке истрибителя следующего поколения KF-X «символом высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества» между Сеулом и Джакарты.

Мун Чжэ Ин охарактеризовал данный факт как проявление «твёрдой приверженности» Индонезии двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности. Он также выразил надежду на начало серийного производства истребителей, передачу технологий и совместный выход на зарубежные рынки.

Глава Южной Кореи также добавил, что Сеул придаёт большое значение отношениям с Джакартой, которые носят стратегический, партнёрский характер.

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