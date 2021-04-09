Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» продолжают работы по ликвидации крупного дефекта на теплотрассе на проспекте Художников, из-за которого произошло вытекание горячей воды на проезжую часть и отключение от теплоснабжения нескольких десятков зданий.

Как рассказали 9 апреля в пресс-службе предприятия, технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм. Отопление пришлось ограничить в 56 зданиях, большинство из них перевели на резервную схему. В 5:30 дефект на проезжей части был локализован. К 08:10 движение по проспекту Художников от улицы Сикейроса в сторону проспекта Луначарского открыто. Продолжается уборка проезжей части от последствий прорыва горячей воды.

«В зоне вытекания оказались несколько автомобилей. Для оценки возможного ущерба на место были вызваны страховые комиссары. По нормативам на устранение дефекта на подобном диаметре отводится 20 часов, но теплоэнергетики постараются завершить работы как можно раньше», — добавили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».