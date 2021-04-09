Краснодар, , 09:24 — REGNUM Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлён до 1 мая, соответствующее постановление 8 апреля подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, а также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями.

Также в регионе действует режим самоизоляции для жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всех граждан старше 65 лет.

В Краснодарском крае на 8 апреля подтверждено 43 229 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 761,7.