Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM Недостаток кислорода из-за удушающего приема, который применил при задержании полицейский, стал причиной смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года в штате Миннесота. Об этом пульмонолог Мартин Тобин заявил в суде 8 апреля, сообщает телеканал CBS.

Судебный процесс по делу о гибели Флойда в городе Миннеаполисе проходит в настоящее время в США. В смерти мужчины обвиняют полицейского Дерека Шовина, который удерживал его при задержании.

По словам пульмонолога, Флойд скончался от низкого уровня кислорода. Из-за этого был повреждён мозг, а также возникла аритмия, остановившая сердце.

Из видеозаписи задержания следует, что частота дыхания Флойда укладывалась в норму. Это означает, что на дыхание мужчины не влияли некоторые препараты, которые он мог принимать, добавил эксперт.

Ранее медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду в больнице, также назвал самой вероятной причиной смерти мужчины нехватку кислорода. Но он допустил, что её могли вызвать препараты, которые принимал Флойд.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель афроамериканца в результате задержания вызвала в США масштабные беспорядки и протесты.

Читайте также: Дело Флойда: адвокат представил суду кадры о невиновности полицейского