Омск, , 09:21 — REGNUM За неделю с 30 марта по 6 апреля в Омске куриные яйца в среднем подорожали на 4,9% — с 74,41 до 78,08 рубля за десяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 апреля в мэрии Омска.

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Также значительно подорожали морковь (с 33,87 до 38,79 рубля за кг) и зубные щетки (с 54 до 56 рублей за штуку).

При этом в городе за указанный период снизились цены на большинство сезонных овощей. Помидоры, огурцы, капуста и лук подешевели на 9,5 — 15,9%. Белокочанная капуста снизилась в цене с 21,53 до 18,11 рубля за кг. Среди непродовольственных товаров подешевел стиральный порошок (с 122,50 до 115,35 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, куриные яйца подорожали и в других регионах Сибири.

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