Ташкент, , 09:20 — REGNUM Вакцину от коронавируса в Узбекистане получили 83 076 человек, сообщили 9 апреле в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки, 8 апреля, прививку получили 18 224 человека, в том числе 2698 — в Наманганской области, 2110 — в Сурхандарьинской области, 1895 — в Андижанской области, 1760 — в Кашкадарьинской области.

Напомним, массовая вакцинация населения Узбекистана против коронавируса началась 1 апреля. В республике используют вакцину AstraZeneca и совместную узбекистанско-китайскую разработку ZF-UZ-VAC 2001.

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