Москва, , 09:20 — REGNUM Во всех регионах России и в других странах мира 29 апреля пройдёт международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Центральной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Диктант можно будет написать как в очной форме, так и онлайн.

В 2021 году диктант посвящен событиям первых военных лет, а также маршалам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому. Победителей акции «Диктант Победы» определят в июне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский «Диктант Победы» в 2020 году провели 3 сентября. Акцию переносили из-за пандемии.

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