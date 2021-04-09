Акбулак, Оренбургская область, , 09:20 — REGNUM В Оренбургской области три молодые семьи стали жертвами мошенника. Злоумышленнику вынесен приговор, сообщает областная прокуратура.

В Акбулаке молодые семьи заключили с предпринимателем договоры на строительство домов и передали 3 млн рублей, полученных в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».

Как выяснилось, намерений исполнять взятые обязательства у мужчины не было изначально. Семьи остались без денег и домов. В суде предпринматель признал вину частично.

Суд признал злоумышленника виновным в крупном мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Пострадавшим семьям мужчина должен компенсировать материальный ущерб. Адвокат мошенника подал жалобу с просьбой вынести оправдательный приговор, однако впоследствии отозвал ее. Приговор суда вступил в законную силу.