Магас, , 09:19 — REGNUM Доход главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова за 2020 год вырос на 1 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте главы субъекта, он заработал 2,5 млн рублей.

Между тем доходы его супруги составили почти 33,7 млн рублей. Как отметили в управлении пресс-службы главы Ингушетии, увеличение её доходов произошло после продажи части имущества — это было нежилое помещение. Доходы главы субъекта также увеличились за счет продажи имевшегося у него в пользовании автомобиля, пишет ТАСС.

Теперь в семье Калиматовых всего одно транспортное средство — «Лексус — RX-450H». Им владеет супруга главы Ингушетии. Коме того, в собственности у руководителя республики имеется квартира площадью 80,4 кв. м, а в безвозмездном пользовании у них с супругой имеется жилой дом площадью 480 кв. метров.

Калиматов также владеет коттеджем площадью 420 кв. м и двумя земельными участками общей площадью 8,4 тыс. кв. м. У супруги Калиматова имеется еще нежилое помещение площадью более 2 тыс. кв. м.

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