Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM Власти островного региона могут ограничить выезд сахалинцев на майские праздники в Турцию, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

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С 1 апреля разрешены прямые перелёты из Южно-Сахалинска в Турцию. Туроператоры региона уже начали продажу путёвок в Анталию. Первый чартерный рейс с Сахалина в Турцию запланирован на 2 мая.

«Пока не начнутся. Возможно, даже на майские праздники будут вводиться ограничения по перемещению за границу, в связи с тем, что идёт рост заболеваемости», — цитирует Кузнецова ИА Sakh.com.

За последние сутки на Сахалине выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 8 апреля, в Турции было выявлено 54 740 носителей коронавируса — это новый «рекорд» для этой страны.