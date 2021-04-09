Москва, , 09:17 — REGNUM Погода в Москве 9 апреля начнёт улучшаться, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, потеплеет и температурный фон устремится в свое климатическое русло», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха достигнет 11 градусов тепла, в Московской области — до 12 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России в пятницу, 9 апреля, ожидается скачок атмосферного давления на 15−18 мм рт. столба по сравнению с 8 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Вильфанд предупредил о скачке атмосферного давления в Москве