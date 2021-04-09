Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Пост главного наставника новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), занял Андрей Мартемьянов. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба команды из Новосибирска.

«Попечительский совет хоккейного клуба «Сибирь» утвердил Андрея Мартемьянова на должность главного тренера команды», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один сезон с возможностью его продления еще на один сезон.

При этом последним местом работы Мартемьянова был екатеринбургский клуб «Автомобилист», откуда он ушел в апреле 2020 года. На данном посту он сменил Николая Заварухина.

Отметим, в нынешнем сезоне команда «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, что не позволило ей выйти в плей-офф Кубка Гагарина.