Горно-Алтайск, , 09:14 — REGNUM В Республике Алтай с начала клещевого сезона 25 человек обратилось к врачам по поводу присасывания клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, двое из них, в том числе ребёнок, заболели сибирским клещевым тифом.

Как отмечается, ребёнок заболел после поездки на животноводческую стоянку, где клещей в апреле бывает особенно много.

Специалисты ведомства также напомнили, что клещей можно встретить и на окраинах населённых пунктов. Они призвали жителей ежедневно осматривать себя и близких, а также пользоваться аэрозолями против клещей.

«Важно также застраховаться на случай присасывания клеща, так как при наличии этой страховки иммуноглобулин против клещевого энцефалита вводится бесплатно и бесплатно проводится исследование клеща», — добавили в управлении.

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