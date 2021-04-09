Саратов, , 09:28 — REGNUM В Саратове проверяется информация о гибели 35-летнего мужчины, увлекавшегося промышленным альпинизмом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 8 апреля в одной из квартир многоэтажки по улице Валовая в Саратове собралась компания из двух девушек и трех мужчин. Их объединяло увлечение промышленным альпинизмом. Во время обсуждения общего хобби один из мужчин решил продемонстрировать свое мастерство и на глазах собравшихся спуститься с четвертого этажа вниз на тросе, однако сорвался. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

При осмотре погибшего на его теле имелись повреждения, характерные при падении с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Новосибирске промышленный альпинист во время мытья окон жилого дома сорвался и упал на козырёк подъезда. Он передвигался по выступам, которые не выдержали и обломились. Мужчина упал, на него рухнуло несколько сломанных плит.

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