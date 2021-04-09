Краснодар, , 09:20 — REGNUM Две новые отечественные вакцины от коронавируса прошли доклинические испытания на обезьянах. Об этом кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы сообщила 9 апреля ТАСС.

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Она уточнила, что на базе института в Сочи на приматах опробовали два препарата, находящихся в стадии разработки. После введения препаратов специалисты оценили клинический статус и взяли у обезьян пробы крови для изучения иммуногенности.

Данные о разработчиках и препаратах пока не раскрываются. Побочных эффектов после введения вакцин у обезьян не было. Такие испытания позволяют определить титр антител, который указывает на степень защиты организма от вирусной инфекции.

В дальнейшем вакцины протестируют на людях.

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