Москва, , 09:11 — REGNUM Стабильный уровень цен на масложировую продукцию может поддерживаться за счёт мер поддержки со стороны предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

«Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию», — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщили о планах производителей повысить отпускные цены на майонез и соусы с апреля 2021 года на 5−12%.