Джакарта, 9 апреля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выступил с речью на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8), сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8)

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что D-8 должен продолжать поощрять справедливый доступ к вакцине от коронавируса.

«Во-первых, D-8 должен продолжать поощрять справедливый доступ к вакцинам. Доступность вакцины — ключ к выходу из кризиса», — заявил президент Индонезии.

По его словам, ряд стран, в том числе Индонезия, в настоящее время развивают собственное производство вакцин. Следовательно, D-8 должен начать сотрудничество в разработке и производстве вакцины от COVID-19 в будущем.

Президент Индонезии также отметил, что D-8 должна способствовать восстановлению мировой экономики.

«Я считаю, что D-8 может внести значительный вклад в восстановление мировой экономики», — подчеркнул глава государства.

«Содействие внутренней торговле D-8 должно поощряться, торговые барьеры должны быть сведены к минимуму, ключевым моментом является интенсификация внутренней торговли между странами-членами D-8. Это будет локомотивом экономического роста», — добавил Джоко Видодо.

«D-8 обладает огромным потенциалом. Демографическое преимущество молодого населения D-8 составляет около 323 млн человек или около 27,3%. Этот показатель намного выше, чем у молодого населения стран G-7, составляющего 135 млн человек, или около 17,3% от общей численности населения», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Египтапоблагодарил президента Турции за усилия, которые он приложил во время председательства своей страны в исламской восьмёрке.