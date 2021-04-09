Амстердам, , 09:12 — REGNUM Решение ограничить использование вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca для лиц младше 60 лет приняли власти Нидерландов. Об этом 9 апреля сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге, его слова приводит газета Algemeen Dagblad.

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Как отметил де Йонге, основанием для такого решения стало соотношение между степенью риска и степенью пользы от использования данного препарата.

«Показатели по степени риска и степени пользы по итогу использования препарата AstraZeneca сильно разнятся, следовательно, рекомендация будет однозначна», — сказал он.

Также и.о. главы минздрава страны уточнил, что лицам младше 60 лет будет предложен для вакцинации от нового заболевания другой аналогичный препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии Коста-Рики одобрила использование вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca.