Варшава, , 09:08 — REGNUM Число сделанных прививок от COVID-19 в Польше превысило 7 миллионов. Об этом 9 апреля сообщает Polskie Radio со ссылкой на данные, опубликованные в отчете польского правительства о вакцинации населения.

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»Всего по стране было введено 7 000 072 дозы вакцины от COVID-19. Из них 4 909 987 прививок были сделаны в качестве первых, 2 090 085 — в качестве повторных. После введения вакцины было зарегистрировано 5695 побочных реакций — в основном в легкой форме. Было утилизировано 7769 доз вакцины», — говорится в отчете.

Большинство сделанных в Польше прививок вакциной от COVID-19 приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства. Ежедневно там делают в среднем 31 и 26 тысяч прививок соответственно. Меньше всего — около 4,3 тыс. прививок в день — делают в Опольском воеводстве. Большинство вакцинированных в Польше людей — более 2 млн — относятся к возрастной группе старше 75 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется довести количество сделанных в республике прививок до 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.