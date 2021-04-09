Самара, , 09:10 — REGNUM Особый противопожарный режим будет введен в Самарской области с 15 апреля. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на сайте этого ведомства.

В документе указано, что данный режим будет действовать на территории региона по 15 октября текущего года.

Сотрудникам министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования поручено обеспечить выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

Сотрудникам профильных ведомств поручено разработать график патрулирования на территориях, которые подвержены угрозе лесных пожаров, в местах массового отдыха людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начались пожары из-за пала сухой травы.