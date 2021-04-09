Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбургской области на утро 9 апреля из-за паводка подтоплено семь мостов. От большой земли отрезан один населённый пункт — село Новая Жизнь Первомайского района, сообщили корреспонденту Ре в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

Подтопленные мосты расположены в шести муниципальных образованиях: Александровском, Новосергиевском, Красногвардейском, Новоорском, Первомайском и Бузулукском районах. Все они закрыты для движения.

В реке Чаган уровень воды за сутки поднялся на 30 см и подтопил мост на трассе Сергиевка — Новая Жизнь. Объездных путей нет. В оказавшемся изолированным селе Новая Жизнь проживает 33 человек, детей среди них нет.

Кроме того, введено ограничение на четырех низководных мостах, которые не подверглись подтоплению — в Илекском, Адамовском районах и Сорочинском городском округе.

Напомним, 8 апреля ГУ МЧС по Оренбургской области сообщало о шести подтопленных мостах.

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