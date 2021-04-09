Киев, , 09:05 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 19 676 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 9 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализированы 4936 человек, 419 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Днепропетровской области — 1864 и 1665 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 823 674 случая заражения, 36 381 случай завершился гибелью пациента.

Сутками ранее в стране подтвердили 19 419 случаев заражения коронавирусом, скончались 464 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первая партия вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer может поступить в страну в средине апреля текущего года.

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