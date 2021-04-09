Варшава, , 09:04 — REGNUM 8 апреля в Киеве провели переговоры главы министерств иностранных дел Украины и Польши — Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау. В рамках мероприятия глава польской дипломатии высказался по поводу конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Polskie Radio.

В ходе переговоров министры Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обсудили угрозы безопасности в регионе в результате роста напряжения на Донбассе.

Глава польской дипломатии заявил, что в случае эскалации военного противостояния «Украина вправе защищать от противников в Донбассе».

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил о необходимости укрепления украинско-польского стратегического партнерства.

В ходе своего визита в Киев министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также встретился с украинской делегацией в рамках Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.