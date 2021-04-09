Магас, , 09:02 — REGNUM В Ингушетии произошли кадровые изменения в министерстве экономического развития. На должность исполняющего обязанности руководителя ведомства назначена Эсет Тумгоева. Указ об этом подписал 7 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

До назначения на пост министра Тумгоева работала заместителем руководителя минэкономики. Ранее занимавшая должность главы ведомства Асет Кациева назначена исполняющей обязанности советника главы республики. На должности министра Кациева проработала всего один год.

О новом руководителе министерства известно, что в сфере экономики и финансовЭсет Тумгоева трудится с 1979 года. В период с 1990 по 2017 год работала в налоговых органах.