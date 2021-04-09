Москва, 9 апреля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Грузоперевозчики и профсоюз водителей-профессионалов обращают внимание мэра Москвы Сергея Собянина на коллапс, в котором окажется столица из-за новых правил проезда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом говорится в обращении профсоюза за подписью председателя Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александра Котова.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Запрет для владельцев дневных пропусков въезда на МКАД и в Москву до 7:00 и необходимость покинуть Москву и МКАД до 23:00, а также невозможность в связи с этими ограничениями загрузиться и доставить груз до наступления «часа пик», приведет к пиковой загруженности МКАД и улиц Москвы, что явно является излишним и необоснованно обременительным для города и его жителей», — говорится в документе.

Грузоперевозчики считают необоснованными и губительными для города и жителей новые требования.

Профсоюзы обращают внимание на то, что в столице расположено большое количество складов, баз, комбинатов и производств, объектов культуры и науки, необходимых для обеспечения потребности города и населения.

«Фактически… прямо запрещает транспортное обслуживание этих социально значимых объектов в период с 7:00 до 23:00, так как пропуска по адресам их расположения департамент транспорта не выдаст. Ежедневное лишение этих объектов возможности транспортного обслуживания в дневное время, в течение 16 часов, с 7:00 до 23:00 неминуемо приведет к нарушению технологического цикла, срыву работы и остановке этих объектов со всеми вытекающими негативными последствиями для города и населения», — отмечается в обращении.

«Только эти перечисленные ограничения неминуемо приведут к транспортно-логистическому и продовольственному коллапсу в Москве», — говорится в документе.

Вместе с тем в Госдуме также обеспокоены сложившейся ситуацией.

Новые правила проезда грузового транспорта в Москве и на МКАД вступают в силу с 5 мая.