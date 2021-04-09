Кыштым, Челябинская область, , 09:02 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против гражданина, который пытался передать в колонию наркотики при помощи арбалета. Об этом сообщает региональное УМВД.

Следователи считают, что гражданину 1990 года рождения удалось перебросить запрещённые вещества на режимную территорию. А в ходе осмотра территории колонии было обнаружено более 16 граммов марихуаны, примотанной к стреле скотчем.

Гражданин был задержан и арестован. Теперь за незаконный оборот нарковеществ ему грозит до 15 лет колонии.