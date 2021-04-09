Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил поддержку королю Иордании Абдалле II в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Госсекретарь подтвердил приверженность США стратегическому партнёрству с Иорданией», — отметили в ведомстве.

По словам Блинкена, Абдалла II «непоколебимо» руководит Иорданией и тем содействует укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Вашингтон глубоко ценит сотрудничество и давнюю дружбу с Амманом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Иордании выступил с посланием к подданным, в котором заявил о подавлении в стране попытки мятежа. Он рассказал о заговоре, который готовили «как внутренние, так и внешние стороны».

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