Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами COVID-19 в республике стали 803 человека.

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Общее число подтверждённых случаев заражения, тем временем, достигло 36 465 (+46 за сутки). Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 34 902 (+71) человек. В стационарах остаются 443 пациента. На дому в амбулаторном режиме продолжают лечиться ещё 317 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 673 койки занято — 443, свободно — 230 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,8%», — отметили в оперштабе.