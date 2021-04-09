Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве на площадке «Старт Хаб Экспо» 13 апреля состоится выставка инновационных технологических решений в сфере культуры, индустрии досуга и туризма, сообщается на портале градоначальника.

Цель выставки — продемонстрировать отечественные технологии мирового стандарта качества, отвечающих запросам туристической отрасли. Посетители увидят более 50 уникальных разработок, аналогов которым нет в России.

Среди них система виртуальной реальности. Она позволяет реалистично воспроизводить мимику исторических личностей. Также представлены гиперреалистичные манекены и виртуальные экспозиции в трехмерном пространстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Crowne Plaza Moscow прошла презентация IT-проектов в сфере туристического бизнеса, соревнующихся за премию Best Travel IT Solutions.

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