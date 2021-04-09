Тюмень, 9 апреля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Тюмени строится вторая сливная станция в районе проезда Воронинские горки. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал».

Пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал» Строительство второй сливной станции в Тюмени

Место выбрано по принципу отсутствия рядом стоящих жилых домов. Кроме того, вторая сливная станция возводится около полигона для складирования снега, в противоположной стороне от действующей сливной станции.

«Уменьшится «плечо подвоза», что позволит возчикам стоков сэкономить на транспортных расходах, и соответственно устанавливать разумную цену для потребителей услуги», — пояснил директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Алексей Богословский.

Планируемая производительность новой сливной станции — 1800 кубометров сточных вод в сутки. Она сможет одновременно принимать шесть ассенизаторских машин. Также станция будет способна ежесуточно перекачивать на городские очистные сооружения до 6300 кубометров талой воды. Завершить работы и ввести сливную станцию в промышленную эксплуатацию планируется до конца 2021 года.