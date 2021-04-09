Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2440 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 717, Нур-Султане — 446, Алма-Атинской области — 254, Карагандинской области — 169, Атырауской области — 149.

Общее число случаев заражения достигло 263 943. Выздоровели 231 324 человека, скончались 3190 пациентов. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 159 случаев пневмонии коронавирусного типа.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта. Прирост новых случаев заражения коронавирусом в марте составил 30%. 7 апреля в Казахстане зарегистрировали рекордное число новых носителей коронавируса — более 2,5 тыс.

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