Шебалинский район, Алтай, , 08:55 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай местный житель осуждён за покушение на убийство и угрозу насилием в отношении полицейского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в селе Дъектиек днём 20 августа.

По данным следствия, двое пьяных сельчан устроили словесную перепалку по телефону, после чего один из них пришёл в дом к другому, чтобы выяснить отношения уже очно. Мужчин разняли две женщины.

Однако 66-летний хозяин дома, разозлённый нецензурной бранью противника, схватил ружьё, зарядил его патронами с картечью и, выйдя из дома, произвёл выстрел в воздух, затем открыл огонь по убегавшим людям. В результате потерпевший получил тяжёлые раны. Также пострадала одна из женщин, получив рану правого бедра. Вторая женщина позвонила в полицию.

«Обвиняемый, находясь на крыльце своего дома, увидев сотрудника полиции, прибывшего с целью разбирательства и пресечения его противоправных действий, направил ствол своего ружья в сторону полицейского и в словесной форме высказал в его адрес угрозу применения оружия», — отметили в следствии.

Судья по итогам заседания признал вину мужчины доказанной, приговорив его к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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