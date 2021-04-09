Саратов, , 08:57 — REGNUM В Саратовской области ещё 145 человек за минувший день стали носителями коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 9 апреля, у 56 127 жителей региона. Днем ранее заболели 149 человек. Выздоровели за все время 50 772 пациента, за сутки — 130 человек. Скончались в общем итоге 857 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове вновь регистрируется наибольшее число заражений — 72 случая, в Энгельсском районе — 21, остальные — в других муниципалитетах области. Из числа новых инфицированных пневмония выявлена у 56 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ульяновской области на 9 апреля заражение коронавирусом предварительно подтверждено ещё у 85 человек. С начала пандемии в регионе сделано 802 315 лабораторных тестов на SARS-CoV-2, обследованы 766 954 человека. Всего в Ульяновской области выявлен 51 651 случай заражения, под наблюдением остаются 8263 человека.

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