9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Распутица в Омске не даёт горожанам радоваться долгожданной весне. В соцсетях омичи жалуются на огромные лужи, грязь и фекалии в городе. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко, , 09:55 — REGNUM Долгожданная весна шагает по улицам Омска. Однако радоваться солнцу и теплу в полную силу омичи не могут, потому что вместе с весной в город пришла распутица. Жители Омска обсуждают эту ситуацию в соцсетях.

Омск Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Омске есть никому не известное «озеро Фадиной» (Оксана Фадина — мэр города Омска, прим. ИА REGNUM). Может быть, администрация уже наведёт порядок в городе? И люди смогут спокойно ходить и ездить…» — говорится в сообщении на странице паблика «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

«Озеро Фадиной» в Омске Цитата из: «Озеро Фадиной» в Омске. «Омск ВК», Vk.com

"Такие озёра по всему городу», — комментирует Катюшка З.

«Скоро на гугл-карты надо сделать озеро — геолокацию, и с космоса озёра в городе будут видны», — иронизирует Алёна Д.

«А у нас уже не озеро, а море. Ходить по тротуарам вообще невозможно. Если только в рыболовных сапогах», — пишет Евгений Л.

Отметилась в комментариях под публикацией об «озере Фадиной» и администрация Омска. Чиновники попросили уточнить адрес, где в Омске разлилось «море».

"Я могу уточнить адрес, 6-я Станционная, напротив маркета, чтобы пройти, надо заходить к соседям и выходить через окно», — ответил Денис Г.

Ещё одна подобная жалоба поступила из омского Чкаловского посёлка.

«Дорога к 25-му лицею, Чкаловский посёлок, дети набирают полные ботинки воды, кругом вода и последствия выгула собак вдоль тропинки в школу! Администрация г. Омска, обратите внимание на прилегающие территории школ и детских садов, про дворы молчим!» — говорится в анонимной жалобе на странице «Омск ВК».

Непростая дорога к лицею Цитата из: Непростая дорога к лицею. «Омск ВК», Vk.com

«Там всегда так было, есть и будет. Никто не обращает внимания на это», — пишет Оля П.

«Моя родная школа. Школа и учителя очень хорошие были, за редким исключением. Окончил в 2001-м. А вот подход к ней с этой стороны был затоплен всегда. И по забору лазили, и кругом ходили… Господа из администрации не знают, что такое дренаж и дренажные насосные станции? Но этого не знают по всему Омску, несмотря на обилие университетов в городе», — подчёркивает Антон Т.

Комментируя ситуацию, в мэрии Омска заявили, что подходы к школе находятся в низине — подтопление обусловлено особенностями ландшафта:

«Однако вопрос находится на контроле и в окружном ДЭУ, и у директора учреждения. Вчера на участке проводились работы по устранению оставшегося снега и наледи, очистка дорожек, работы будут продолжены».

Информация об огромной луже в микрорайоне СибНИИСХоз появилась на странице паблика «ЧП Омск»:

«Каждый год одно и то же весной, летом после дождя. Сибниисхоз, 6».

Огромная лужа в Омске Цитата из: Огромная лужа в Омске. «ЧП Омск», Vk.com

"Весь город сейчас такой. Квест бесплатный — не утонуть и на «мины» собачьи не наступить», — пишет Ольга С.

Тем временем администрация Омска 8 апреля сообщила о том, что городские службы приводят в порядок улицы и объекты дорожной инфраструктуры после затяжной зимы. Рабочие смывают грязь и пыльный налёт с остановочных павильонов, пешеходных ограждений, тротуаров, бордюров и дорожных знаков. В первую очередь весенний душ примут центральные и самые востребованные транспортом улицы и маршруты. Проводится комплекс мероприятий по мойке территорий скверов и транзитных пешеходных зон в Центральном округе, очистка прибордюрных зон автомагистралей от пыли и грязи. 9 апреля в мэрии подчеркнули, что городские дорожные службы откачивают воду в местах подтоплений.

Стоит признать, что проблемы с дорогами по весне возникают не только в Омске, но и в районах области.

«А по таким «дорогам» вынуждены добираться в школу дети из села Харино Омского района. Вода — вода, кругом вода…» — говорится на странице паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорога» в школу Цитата из: «Дорога» в школу. «Типичный Омск», Vk.com

"Им пруд бесплатный сделали, а они ещё и жалуются, неблагодарные», — иронизирует Денис К.

«И как, на лодках?» — спрашивает Оля И.

«Из села Харино? Да у нас так половина Омска плавает, не то что ваше село», — отметил Александр К.

9 апреля эту ситуацию прокомментировали в правительстве Омской области, сообщив о том, что, «по информации администрации Ключевского поселения, проблема с подтоплением практически решена». В поселение направлена спецтехника:

«Работы по устранению подтоплений будут продолжаться».