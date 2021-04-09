Бразилиа, , 08:53 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 86,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 86 652 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 13 289 857.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 4249 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 345 025.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 732 183 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 92 625 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.