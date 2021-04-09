Санкт-Петербург, 9 апреля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Новое строительство, реконструкция и любые другие работы на Охтинском мысе в Петербурге запрещены до решения вопросе о статусе этого исторического места. Такое решение принял 8 апреля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, применив меры предварительной защиты по административному иску группы градозащитников к комитету по охране памятников Петербурга (КГИОП).

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, на Охтинском мысе компания «Газпром нефть» планирует построить большой офисно-деловой центр с общественными пространствами. В свою очередь градозащитники предлагают создать здесь археологический музей на основе находок, сделанных учеными.

Президент Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения к 1 мая 2021 года.

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Петербургские активисты оспаривают в суде бездействие КГИОП в части непринятия решения о включении объекта «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона» на Охтинском мысе в перечень выявленных объектов культурного наследия. Такая позиция КГИОП, считают истцы, может послужить основанием для выдачи разрешения на проведение работ, которые уничтожат объекты археологического наследия на спорной территории и сделают невозможной защиту прав истцов.

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В итоге суд запретил КГИОП совершать действия по выдаче заключений о возможности проведения работ, связанных с углублением в грунт более чем на 0,5 м в отношении части земельного участка на мысе.

Одновременно суд напомнил о вышеупомянутом поручении президента РФ. «Отсутствие охранного статуса остатков фортификационных сооружений крепости Ландскрона противоречит обязательному акту президента РФ», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.