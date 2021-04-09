Уфа, , 08:52 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии после передачи неблагоустроенных квартир по завышенной цене детям-инвалидам. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что стражи порядка получили информацию о том, что сотрудники администрации Туймазинского района, в ходе реализации региональной целевой программы, предоставили семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, неблагоустроенное жилье, цена которого сильна завышена.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Следователи уже запросили всю необходимую документацию.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены принять закон, который будет защищать права многодетных семей на получении земельного участка.