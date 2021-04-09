Новосибирск, , 08:49 — REGNUM В целях недопущения распространения SARS-CoV-2 власти Новосибирской области приняли решение о проверке всех случаев ОРВИ на COVID-19. Об этом сообщил 8 апреля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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«Основные задачи сегодня — каждый случай ОРВИ проверить на ковидную инфекцию, а также провести массовую вакцинацию. Поэтому я обращаюсь к каждому жителю области — если у вас есть признаки ОРВИ, необходимо пройти тестирование на коронавирус», — отметил министр.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, с 29 марта по 4 апреля 2021 года уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения Новосибирской области был ниже эпидемиологического порога на 12,6%.

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