Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов ушёл со своей должности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее Боликов считался одним из кандидатов на уход с поста. «7 апреля у него последний рабочий день», — цитирует пресс-службу мэрии «Федерал пресс«

В администрации не уточнили, займёт ли Боликов пост и.о. главы Кировского района, как ранее писали в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Алексей Орлов заявил, что «строительный» вице-мэр Алексей Бирюлин покинет своей пост.

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