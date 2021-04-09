Сан-Хосе, , 08:50 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca одобрила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии Коста-Рики. Об этом 9 апреля сообщает минздрав страны.

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«Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) одобрила использование вакцины AstraZeneca от COVID-19», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данный препарат будет применяться к жителям страны в возрасте старше 18 лет без ограничений по возрасту или полу, за исключением беременных и кормящих женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал врачей убеждать пациентов вакцинироваться от нового заболевания препаратом AstraZeneca.