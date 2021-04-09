Сеул, , 09:01 — REGNUM Более 80% жителей Южной Кореи считают, что правительство страны должно полностью или частично пересмотреть свой политический курс. Об этом сообщает Hankook Ilbo со ссылкой на исследовательские компании Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research.

Согласно результатам опроса, проведённого с 5 по 7 апреля среди 1004 человек старше 18 лет, вышеуказанного мнения придерживаются 86% опрошенных.

5% респондентов считают, что властям страны следует сохранить нынешнюю политику, 9% — воздержались от ответа.

Известно, что результаты данного опроса были опубликованы после того, как представители оппозиции одержали победу на досрочных выборах.

Отвечая на вопрос о том, на чём правительству следует сосредоточиться до конца срока полномочий главы государства Мун Чжэ Ина, 29% респондентов назвали оживление экономики, 24% — стабилизацию рынка недвижимости, 23% — борьбу с пандемией коронавируса, 10% — сотрудничество с оппозицией, 7% — политику социального обеспечения.