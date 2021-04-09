Москва, , 08:48 — REGNUM Сообщения о возможной отправке кораблей ВМФ США в Чёрное море укладываются в общую стратегию нагнетания напряжённости у российских границ, однако это не повод для паники. Об этом заявил 9 апреля первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

По его словам, в последние годы «США не вылазят из Черного моря» и пытаются превратить его в «американское озеро», однако этому препятствуют в том числе положения конвенции Монтрё.

«И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», — сказал Затулин РИА Новости.

Ранее военный источник телеканала CNN рассказал о намерении США направить военные корабли в Чёрное море для поддержки Украины. Такие планы якобы связаны с предполагаемым ростом «российской военной активности», и России, как считают в Пентагоне, следует подать «особый сигнал».

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Европейского командования ВС США отказались комментировать информацию о планах по отправке кораблей в Чёрное море.

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