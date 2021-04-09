Чебоксары, , 08:46 — REGNUM За три дня страховое возмещение получили 2,8 тыс. вкладчиков чебоксарского банка «Мегаполис», который остался без лицензии. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Страховое возмещение вкладчикам начали выплачивать с 5 апреля. Отмечается, что за три дня 2,8 тыс. вкладчиков получили 1,7 млрд рублей, что составляет 60% от страховой ответственности АСВ по «Мегаполису». В том числе возмещение получили 311 юридических лиц на сумму 152 млн рублей.

Дистанционно за выплатой обратились 700 вкладчиков, получив 364 млн рублей (21% общего размера выплаченного возмещения).

Напомним, общий размер страхового возмещения оценивается в 2 881 264 017 рублей 85 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта 2021 года Центробанк России из-за «искажения финансовой отчётности» отозвал лицензию у чебоксарского ООО КБ «Мегаполис». Банком-агентом выбран Сбербанк, страховое возмещение выплачивается в 67 подразделениях.

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