Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM В Свердловской области полиция изъяла более тонны фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает региональное УМВД.

На 276-м км трассы Екатеринбург — Серов сотрудники ГИБДД остановили грузовик марки «ГАЗ-33 021», которым управлял житель Екатеринбурга, занимающийся перевозками. Они установили, что это транспортное средство ранее было снято с учёта по причине смерти владельца, а номера объявили в розыск. А при досмотре грузовика в поллитровых бутылках водки обнаружили 1230 литров алкоголя.

Образцы продукции направили на исследование. Водитель пояснил стражам порядка, что купил автомобиль, но не регистрировал его на себя. Что касается спиртного, то его он получил у незнакомого мужчины и собирался доставить из Екатеринбурга в Верхотурье. Теперь за незаконный оборот алкоголя ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.