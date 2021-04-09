Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин направится с визитом в Израиль, Германию и Великобританию, а также посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе в субботу, 10 апреля. Об этом 9 апреля сообщается в заявлении пресс-службы Пентагона.

«Министр обороны (США) Ллойд Остин отправляется в заграничную поездку в субботу, 10 апреля, для встречи с правительственными и военными руководителями Израиля, Германии, штаб-квартиры НАТО в Бельгии и Великобритании», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе визита глава Пентагона намерен провести обсуждение важности международных отношений в сфере обороны и подтвердить приверженность США политике сдерживания и обороны, распределению финансовых трат и также прочной трансатлантической безопасности.

Кроме того, указывается, что во время визита Остин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и израильским министром обороны Бени Ганцем, а также проведет переговоры с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с которой проведет обсуждение вопросов размещения войск США в Германии.

Помимо того, в Брюсселе он встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудит с ним вопросы того, «как альянс противостоит дестабилизирующему поведению со стороны России и усиливающегося Китая, терроризму и глобальным вызовам, таким как коронавирус и изменение климата». В Лондоне Остин проведет переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен объяснил «прагматичным подходом» резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.