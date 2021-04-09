Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве планируется отреставрировать памятник первому космонавту Юрию Гагарину, расположенный на одноименной площади на Ленинском проспекте, сообщается на портале градоначальника.

В 2021 году проведут подробное обследование технического состояния монумента. Планируется восстановить облицовку стилобата, устранить мелкие повреждения, восстановят герметичность швов между листами титана и т. д.

Реставрационные работы начнутся в 2022 году и будут проходить под контролем специалистов Мосгорнаследия. В мэрии напомнили, что памятник Юрию Гагарину был установлен 4 июля 1980 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России выпустил в обращение памятные монеты «60-летие первого полёта человека в космос» из драгоценных и недрагоценных металлов.

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