Уфа, , 08:39 — REGNUM Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак назначена на должность главы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по региону. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба этого ведомства.

Сообщается, что соответствующий приказ был подписан главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.

Отмечается, что Анна Казак в 2000 году стала выпускницей Владивостокского медуниверситета. На должности главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии трудилась с начала 2015 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен врио руководителя администрации Аскинского района.