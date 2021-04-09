Москва, 9 апреля 2021, 08:36 — REGNUM Искусственный интеллект внедрят в работу многофункционального истребителя МиГ-35. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе корпорации «МиГ».
Система с элементами искусственного интеллекта поможет пилотам принимать решения в различных ситуациях. Кроме того, система интегрированного зрения поможет ориентироваться в сложных метеорологических условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Воздушно-космические силы России получили партию многофункциональных истребителей МиГ-35С. Первый контракт с Министерством обороны на шесть истребителей подписан в 2019 году.
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