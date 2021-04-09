Ростов-на-Дону, , 08:35 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области поддержал застройщика инфекционной больницы. Компания «Ростовгражданпроект» потребовала от властей дополнительно полмиллиона рублей и продление срока строительства объекта.

Согласно решению суда, застройщик первой в Ростовской области инфекционной больницы должен получить из региональной казны ещё порядка 500 тыс. рублей. На такую сумму непредвиденно выросли затраты подрядчика. Кроме того, срок действия контракта продлён до 1 июля 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев признал, что срок строительства крупнейшего медицинского центра затягивается. Это связано с погодными условиями, которые не позволяют приступить к благоустройству территории. По словам главы региона, больница примет первых пациентов летом 2021 года. Однако губернатор уже решил не обозначать предполагаемую дату открытия объекта.

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