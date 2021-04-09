Махачкала, , 08:34 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП с тремя жертвами — в пропасть сорвалась автомашина «Infiniti», в которой находились три человека, все они погибли, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент случился 7 апреля около 21:50 в Хивском районе. На 76 километре автодороги «Дербент — Хив — Хучни» водитель не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, из-за чего машина опрокинулась в обрыв с высоты около 100−150 метров.

За рулем иномарки находился 41-летний житель Каспийска, его пассажирами были двое жителей селения Юхари-Яраг 44 и 50 лет. Все находившиеся в машине погибли от полученных травм.

В настоящее время по факту ДТП со смертельным исходом собран материал для принятия процессуального решения.

Читайте также: В Дагестане сорвался в обрыв автомобиль, есть погибший

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Табасаранском районе Дагестана сорвался в пропасть автомобиль ВАЗ-212 140. Водитель погиб.